Son dakika | Ege Üniversitesi'nde öğrencilere polis müdahalesi! 27 gözaltı

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Ege Üniversitesi tarafından kampüslerde yapılacak basın açıklaması, gösteri ve etkinliklerin rektörlük iznine bağlanmasına dair karara tepki gösteren öğrencilerin stantlarına polis müdahale etti.

27 ÜNİVERSİTELİ GÖZALTINDA

Önce özel güvenlik biriminin kapatmaya çalıştığı stantlar için emniyet devreye girdi. Kampüse giren Çevik Kuvvet ekipleri 27 üniversiteli öğrenciyi gözaltına aldı.

"GERÇEKLERİ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Öğrenci Kolektifleri tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kampüsümüzde yalnızca masa açtığımız için gözaltına alınıyoruz!

İKTİDARIN STANT KORKUSU!

Üniversiteliler olarak fikirlerimizi anlattığımız için kampüsümüze yüzlerce çevik kuvvet giriyor, yaklaşık 27 arkadaşımız hukuksuzca gözaltına alınıyor.

Baskılar nafile!

Bu üniversite bizim, korktukları gerçekleri, yoksulluğu, geleceksizliği anlatmaya devam edeceğiz!