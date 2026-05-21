Son Dakika | Dorukhan Büyükışık cinayetinde 26 kişiye gözaltı

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın 2018'de İzmir Narlıdere’de yaşamını yitirmesine ilişkin dava sürecinde kritik bir karara imza atılmış, mahkeme, daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen şüphelere yönelik kararın kaldırılmasına hükmetmişti.

Söz konusu kişiler hakkında “kasten öldürme” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamalarıyla yeniden soruşturma başlatılmasının önü açılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık cinayetinde yaşanan son gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

DORUKHAN BÜYÜKIŞIK CİNAYETİNDE 26 KİŞİYE GÖZALTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan "Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi"nin koordinasyonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada harekete geçildiğini bildirdi.

Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirten Gürlek, İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyonun başlatıldığını duyurdu.

"HİÇBİR DELİLİN KARARTILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Soruşturmadaki temel bulguların "delillerin karartıldığına yönelik" olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, sürecin büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü ifade etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, şunları söyledi:

"Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz."

2018 yılında yaşanan ve uzun süre faili meçhul kalan olaya ilişkin başlatılan bu geniş kapsamlı operasyonun, dosyadaki karanlık noktaları aydınlatması bekleniyor. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi öngörülüyor.

NE OLMUŞTU?

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Narlıdere’de bir inşaat alanında ölü bulundu. İlk etapta "intihar" olarak kayıtlara geçen olay, ailenin ısrarlı takibi ve ortaya çıkan yeni bulgularla "şüpheli ölüm" kapsamına alındı. Soruşturma sürecinde inşaat şirketi sahipleri, yöneticileri ve çalışanları hakkında 2023 yılında verilen takipsizlik kararı, ailenin itirazları ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin "soruşturma genişletilmeli" kararıyla yeniden tartışmaya açıldı.

Yeniden yürütülen soruşturmada savcılık, somut delil bulunmadığı gerekçesiyle ikinci kez takipsizlik kararı verse de Büyükışık Ailesi hukuk mücadelesinden vazgeçmedi. İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi, 17 Nisan 2026 tarihinde savcılığın eksik inceleme yaptığını belirterek takipsizlik kararını kaldırdı.

Bu kritik kararla birlikte; aralarında şirket sahipleri Mehmet Münir Tanyer, Mehmet Taylan Tanyer ve İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bazı kolluk görevlilerinin de bulunduğu isimler hakkında “kasten öldürme” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından yeniden adli soruşturma başlatılmasının yolu açıldı.