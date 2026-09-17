Son dakika | CHP’li İBB Meclis üyesi istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan istifa ettiğini açıkladı.

Arda, kararını İBB Meclisi kürsüsünden duyururken bundan sonraki süreçte görevlerini bağımsız meclis üyesi olarak sürdüreceğini belirtti.

“GÖREVİME BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM”

İstifa kararını açıklayan Arda, siyasette kişisel hesaplaşmalar ve parti içi mücadeleler yerine vatandaşın hizmet beklentisinin esas alınması gerektiğini ifade ederek herhangi bir partiye katılmadığı ve İBB ile Kartal Belediye Meclislerindeki görevlerini bağımsız üye olarak sürdüreceğini belirtti.

Ekrem Eray Arda’nın istifa açıklaması şöyle:

İstanbul halkı bizden mazeret değil, iş ve hizmet beklemektedir.

Bu nedenle, bugün parti içi siyasetin yarattığı kısır döngünün, yetki ve alan kavgalarının bir parçası olmayı reddediyorum.

Enerjimi parti içi hırslara veya tıkandığı aşikar olan siyasi kısır döngülere değil, doğrudan milletimize ayırmak üzere yola bağımsız olarak devam etmek kararı aldım. Bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi grubundan istifa ettiğimi bildirir, merhum Menderes'in dediği gibi "Yeter, söz de karar da milletindir" anlayışıyla Kartal'ın, İstanbul'un ve ülkemizin geleceği için ilkeli, vakur ve bağımsız bir çalışmaya devam edeceğimi saygıyla duyuruyorum.

Arda'nın istifa konuşmasını yaptıktan hemen sonra İBB Meclisi'nin AKP'li üyeleriyle tokalaşması ise dikkat çekti.