Son Dakika | CHP'li Adnan Beker'in oğlu için gözaltı kararı
Son dakika haberi... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında CHP'li Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker hakkında da gözaltı kararı verildi. Adnan Beker, butlan kararının ardından CHP lideri Özgür Özel'e verdiği destekle öne çıkmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi. CHP Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker için de aynı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Milletvekili Adnan Beker, CHP’ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından CHP lideri Özgür Özel’e açık destek vermesiyle öne çıkmıştı.
Beker, bu siyasi duruşu ve Özgür Özel'e sağladığı net destek nedeniyle hedef alınan vekiller arasında gösteriliyordu.
AKP'Lİ DAMAT DA GÖZALTINDA
Sabahki operasyonlar gözaltına alınan isimlerden biri de Ali Efe Bezci oldu. Ali Efe Bezci, AKP'ye yakın Salih Bezci'nin oğlu. Baba Bezci bir dönem Ankara Ticaret Odası Başkanlığı görevini üstlendi.
Gözaltına alınan Ali Efe Bezci, AKP'li Turgut Altınok'un da damadı.
HANGİ İSİMLER GÖZALTINDA?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 22 kişinin isimleri şöyle:
Ayşe Hatun Önal (şarkıcı)
Tolga Çam (modacı)
Ferhan Kaya (borsacı)
Murat Saygı (yönetmen)
Enis Ahmet Onat
Ahmet Karoğlu (Beko Ocakbaşı sahibi)
Emre Tari (iş insanı)
Hasan Vatan (Vatan Bilgisayar'ın sahibi)
Kerimcan Durmaz (şarkıcı)
Kenan Doğulu (şarkıcı)
Beren Saat (oyuncu)
Mehmet Cem Karcı (yönetmen)
Berdan Mardini (şarkıcı)
Reyhan Küçükyeğen
Ozan Doğulu (aranjör ve DJ)
Yaşar İpek (şarkıcı)
Mehmet Yıldız (modellik firması sahibi)
Tessy Ramos Correira (manken)
Enis Arıkan (oyuncu)
Rafet Eren Yorulmazer
Ali Efe Bezci
Selin Ciğerci