Son Dakika | Büyükada'da plajda yangın: 4 kişi hastanelik oldu!

İstanbul Büyükada'daki Viranbağ Plajı’nda restoran bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana sıçrayarak çevrede paniğe yol açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yangına hem karadan hem de söndürme helikopteriyle havadan müdahale edilmesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Öte yandan yangında 4 kişinin dumandan etkilendiği ve itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına ilişkin Adalar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Adalar Nizam Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde bulunan Viranbağı Plajı'nın restoran bölümünde başlayan yangın, çevresindeki ormanlık alana sirayet etmiştir. Dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekiplerimiz tarafından sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. İBB İtfaiye Teşkilatımız ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yangına müdahale eden İBB İtfaiye Teşkilatımıza, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, sağlık personelimize ve görev alan tüm ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür eder, gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğimizi bildiririz" (DHA)