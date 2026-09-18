Son dakika | Butlan CHP'sinde 9 vekilin ihraç dosyası kaldırıldı

Butlan CHP'sinde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaları, milletvekillerinin YENİ Parti'ye katılması nedeniyle işlemden kaldırdı.

İHRAÇ DOSYASI KALDIRILAN VEKİLLER

YENİ Parti'ye katılmaları nedeniyle ihraç dosyaları kaldırılan 9 milletvekili:

Ali Mahir Başarır Veli Ağbaba Ensar Aytekin Özgür Karabat Nurhayat Altaca Kayışoğlu Umut Akdoğan Gökhan Günaydın Turan Taşkın Özer Burhanettin Bulut

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI İHRAÇ EDİLDİ

Yüksek Disiplin Kurulu, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ise ihraç etti. (ANKA)

YAZILI AÇIKLAMA YAPTILAR

CHP YDK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yüksek Disiplin Kurulu 18.09.2026 tarihinde yaptığı olağan toplantısında; Merkez Yönetim Kurulu’nun 10.06.2026, 17.06.2026, 30.06.2026, 10.07.2026, 16.07.2026, 23.06.2026 tarihli toplantılarında; Tedbirli olarak disiplin soruşturmasına sevk edilen ve soruşturma devam ederken başka bir siyasi partiye katılarak bu partide görev veya yöneticilik üstlenen kişilerin, her ne kadar tedbir nedeniyle resmî anlamda istifa işlemi gerçekleştirmeleri mümkün olmasa da, başka bir siyasi partiye geçmek suretiyle parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koydukları kabul edilerek, haklarındaki disiplin soruşturmalarının Tüzüğün 71/15. maddesi uyarınca durdurulmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında Tüzüğün 68/1-b maddesi gereğince Kesin Çıkarma Cezası verilmiştir."

9 MİLLETVEKİLİ İHRAÇ İÇİN NE ZAMAN YDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu'nun partiye butlan olarak atanmasının ardından ihraç dalgası başlatılmış ve 9 vekilin Haziran ayında ihracı istenerek YDK'ya sevkine karar verilmişti. Butlan sözcüsü Müslim Sarı, ihraç hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dokuz arkadaşımız, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK’ya sevk edilmiş bulunuyor. Partideki mevcut tüm görevlerinden de an itibarıyla uzaklaştırmaya karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut"