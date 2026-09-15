Büşra bebeğin son durumu hakkında valilikten açıklama

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren Köyü yaylasında 10 Eylül’de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma, aile fertlerinin çelişkili ifadeleri üzerine genişletilirken bebeğin öldürülmüş, kaçırılmış ya da maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye verilmiş olabileceği ihtimalleri de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sivas Valiliği, Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen adli sürece dair yeni bir açıklama yaptı. Valilik, olayın ihbar edilmesinin ardından Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla derhal soruşturma başlatıldığını ve bebeği arama çalışmalarının ilk andan itibaren titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Valilik açıklamasında, aile fertlerinin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtildi. Açıklamada, “Bebeğin öldürülmüş, kaçırılmış veya maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye verilmiş olabileceği yönündeki ihtimaller de dâhil olmak üzere tüm olasılıklar çok yönlü olarak değerlendirilmektedir” denildi.

Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı ve şüphelilerin adli süreçlerinin devam ettiği açıklandı.

DÖRT ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Valilik ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda ailede bulunan 2017, 2018, 2021 ve 2023 doğumlu iki kız ve iki erkek çocuğun devlet koruması altına alındığını duyurdu.

Açıklamada, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve adli sürecin selameti açısından yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalar dışındaki bilgi ve değerlendirmelere itibar edilmemesi istendi.

Valilik, soruşturmanın tüm ihtimaller değerlendirilerek çok yönlü ve titiz şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.