Halk TV Türkiye Son dakika | "Bir bakan istifa edecek" iddiasına gözaltı

Son dakika | "Bir bakan istifa edecek" iddiasına gözaltı Ali Tarakcı hakkında, X platformunda "bir bakanın cuma günü istifa edeceği" yönündeki paylaşımı nedeniyle “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatıldı. Tarakcı hakkında gözaltı kararı verildi.