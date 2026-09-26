Son dakika | "Bir bakan istifa edecek" iddiasına gözaltı
Ali Tarakcı hakkında, X platformunda "bir bakanın cuma günü istifa edeceği" yönündeki paylaşımı nedeniyle “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatıldı. Tarakcı hakkında gözaltı kararı verildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, X platformunda “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek.” şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında soruşturma başlatıldı.
Tarakcı hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
GÖZALTI KARARI VE ARAMA TALİMATI
Soruşturma kapsamında Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca Tarakcı’nın adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme gerçekleştirilmesi talimatı verildiği belirtildi.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi