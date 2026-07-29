Son dakika | Balıkesir'de iki ilçede orman yangını! 210 konut tahliye edildi

Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde, ormanlık ve zeytinlik alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı. Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan alevler, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangının büyümesi üzerine bölgedeki 210 konut tedbiren tahliye edildi.

İKİ İLÇEDE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem Edremit’teki hem de Gömeç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

VALİ USTAOĞLU SAHADAKİ SON DURUMU AÇIKLADI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, iki ilçedeki yangınlara müdahale eden ekip ve araç sayısını açıklayarak şu bilgileri verdi:

"Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi ile Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangınlara, 6 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 11 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı, 4 dozer, 320 personelle müdahale edilmektedir. Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki 210 konut tedbiren tahliye edilmiş olup herhangi bir can kaybı yoktur. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz sahadadır."

Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.