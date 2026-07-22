Son Dakika | Antalya'da deprem

T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya Korkuteli'nde saat 21:40 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 98.77 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın söz konusu depremle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde açıklandı:

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Yer: Korkuteli (Antalya)

Tarih: 2026-07-22

Saat: 21:40:26 TSİ

Enlem: 37.22683 N

Boylam: 30.4435 E

Derinlik: 98.77 km

AFAD tarafından henüz olaya ilişkin olarak herhangi bir can ve mal kaybına dair resmi bir açıklama gelmezken, bölgedeki valilik ve ilgili kriz masası birimlerinin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.