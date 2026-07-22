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Son Dakika | Antalya'da deprem

Son dakika haberi... Antalya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Son Dakika | Antalya'da deprem
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T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya Korkuteli'nde saat 21:40 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 98.77 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Son Dakika | Antalya'da deprem - Resim : 1

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın söz konusu depremle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde açıklandı:

  • Büyüklük: 3.5 (Ml)
  • Yer: Korkuteli (Antalya)
  • Tarih: 2026-07-22
  • Saat: 21:40:26 TSİ
  • Enlem: 37.22683 N
  • Boylam: 30.4435 E
  • Derinlik: 98.77 km
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AFAD tarafından henüz olaya ilişkin olarak herhangi bir can ve mal kaybına dair resmi bir açıklama gelmezken, bölgedeki valilik ve ilgili kriz masası birimlerinin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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