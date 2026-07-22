Halk TV Türkiye Son Dakika | Ankara'da eğitim helikopteri düştü! İki yaralı

Son Dakika | Ankara'da eğitim helikopteri düştü! İki yaralı Son dakika... Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli semtinde bir eğitim helikopteri düştü. Bölgeye çok sayıda yardım ekibi sevk edilirken iki kişinin yaralandığı öğrenildi.