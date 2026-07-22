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Halk TV Türkiye Son Dakika | Ankara'da eğitim helikopteri düştü! İki yaralı

Son Dakika | Ankara'da eğitim helikopteri düştü! İki yaralı

Son dakika... Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli semtinde bir eğitim helikopteri düştü. Bölgeye çok sayıda yardım ekibi sevk edilirken iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Temelli semtinde R44 tipi eğitim helikopteri tarlaya düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada helikopterde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin eğitmen, diğerinin ise öğrenci pilot olduğu değerlendiriliyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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