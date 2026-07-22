Son dakika | Almanya'nın aradığı uyuşturucu firarisi İstanbul'da yakayı ele verdi

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Elde edilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü kapsamlı çalışmalar kapsamında, Almanya adli makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve hakkında iade talebi bulunan O.Y.'nin İstanbul'da bulunduğunu tespit etti.

Yapılan istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucunda şüphelinin kentteki adresi belirlenirken, yakalanmasına yönelik operasyon için harekete geçildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLECEK

Şüpheli O.Y., İstanbul'un Sarıyer ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Yakalanan O.Y.'nin emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hakkında yürütülen adli ve idari süreç doğrultusunda Geri Gönderme Merkezine sevk edilerek yetkili makamlara teslim edileceği bildirildi. (AA)