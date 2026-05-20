Son Dakika| Difüzyon mesajıyla aranıyordu! Almanya’nın aradığı uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı
Son dakika haberi... Almanya'nın uluslararası düzeyde aradığı uyuşturucu karteli İstanbul'da yakalandı.
Almanya’nın uluslararası düzeyde “difüzyon mesajı” ile aradığı yabancı uyruklu şüpheli V.B., İstanbul’un Şişli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında V.B.’nin faaliyetlerini takibe aldı.
Yapılan incelemelerde şüphelinin, çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden farklı ülkelerle bağlantılı uyuşturucu ticareti yürüttüğü ve uluslararası sevkiyat organizasyonlarında yer aldığı tespit edildi.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle Almanya tarafından aranan zanlının Şişli’de saklandığı adres belirlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan V.B., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Yetkililer, şüphelinin bağlantılarına yönelik soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi. (DHA)