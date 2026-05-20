Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika| Difüzyon mesajıyla aranıyordu! Almanya’nın aradığı uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı

Son Dakika| Difüzyon mesajıyla aranıyordu! Almanya’nın aradığı uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberi... Almanya'nın uluslararası düzeyde aradığı uyuşturucu karteli İstanbul'da yakalandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika| Difüzyon mesajıyla aranıyordu! Almanya’nın aradığı uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı
Son Güncelleme:

Almanya’nın uluslararası düzeyde “difüzyon mesajı” ile aradığı yabancı uyruklu şüpheli V.B., İstanbul’un Şişli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında V.B.’nin faaliyetlerini takibe aldı.

Son dakika | İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonSon dakika | İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon

Son Dakika| Difüzyon mesajıyla aranıyordu! Almanya’nın aradığı uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı - Resim : 2

Yapılan incelemelerde şüphelinin, çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden farklı ülkelerle bağlantılı uyuşturucu ticareti yürüttüğü ve uluslararası sevkiyat organizasyonlarında yer aldığı tespit edildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle Almanya tarafından aranan zanlının Şişli’de saklandığı adres belirlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan V.B., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Son Dakika| Difüzyon mesajıyla aranıyordu! Almanya’nın aradığı uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı - Resim : 3

Yetkililer, şüphelinin bağlantılarına yönelik soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Almanya Operasyon İstanbul
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro