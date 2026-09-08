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Son Dakika | Akdeniz'de deprem

Son dakika haberi... Akdeniz'in Girit adası açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son Dakika | Akdeniz'de deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'in Girit adası açıklarında saat 23.58 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 15,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Son Dakika | Akdeniz'de deprem - Resim : 1

KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nin söz konusu depremle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde açıklandı:

  • Konum: Girit Adası Açıkları (Akdeniz)
  • Tarih: 07.09.2026,
  • Saat: 23:58:53 TSİ
  • Büyüklük: 3.7
  • Derinlik: 15.7 km
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Kandilli Rasathanesi, tarafından henüz olaya ilişkin olarak herhangi bir can ve mal kaybına dair resmi bir açıklama gelmezken, bölgedeki valilik ve ilgili kriz masası birimlerinin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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