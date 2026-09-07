Son Dakika | AHBAP'a atanan kayyumdan açıklama geldi! Depolardaki eşyalar depremzedelere ulaştırılacak

AHBAP’ın Kocaeli’deki depolarında yüzlerce çadır, portatif yatak, uyku tulumu, beyaz eşya ve ısıtıcı bulundu. Kayyım heyeti, kullanılabilir malzemelerin Hatay’daki depremzedelere gönderilmesi için işlem başlatılmasını istedi.

AHBAP Derneği üzerinden toplanan 6 Şubat depremi bağışlarının kullanımına ilişkin soruşturmada bugün beşinci dalga operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları sürerken, derneğe atanan kayyum heyeti de depolardaki yardım malzemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Rıdvan Can, Mustafa Göktuğ Kaya ve Ahmet Kasım Han’dan oluşan kayyum heyeti, Kocaeli’nin Derince ilçesindeki depolarda bulunan yardım malzemelerine ilişkin incelemesini tamamladı.

Heyet, malzemelerin daha fazla zarar görmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini belirtti. Sevk ve dağıtım işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının uygun görüşü doğrultusunda yürütülmesi planlanıyor.

895 KULLANILMAMIŞ ÇADIR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, iki büyük depodaki eşyalar listelendi.

Depolarda 895 paketli ve kullanılmamış 16 metrekarelik insani yardım çadırı bulunduğu tespit edildi. Yaklaşık 600 portatif yatak, çok sayıda uyku tulumu ve ambalajı açılmamış afet çadırı olduğu belirtildi.

Rapora göre depolarda kampetler, battaniyeler, şilteler, sobalar, ısıtıcılar, buzdolapları, derin dondurucular ve fırınlar da bulunuyor. Bunların yanı sıra 102 kullanılmamış elektrikli bisiklet, hasta sandalyeleri, su depoları, duş ve tuvalet konteynerleri ile çeşitli elektrik malzemeleri kayda geçirildi.

BAI ÜRÜNLER BOZULMAYA YÜZ TUTTU

Kayyum heyetinin değerlendirmesinde, bazı malzemelerde uzun süre bekletilme ve depolama koşulları nedeniyle bozulma belirtileri görüldüğü aktarıldı.

Bazı ambalajların yırtıldığı, ezildiği veya açıldığı belirtildi. Beyaz eşya ve diğer dayanıklı tüketim ürünlerinde ise çizikler ve yüzeysel hasarlar tespit edildi.

Malzemelerin depolarda tutulmaya devam edilmesi hâlinde ekonomik ve işlevsel değerlerini kaybedebileceği vurgulandı.

DAĞITIMI HATAY VALİLİĞİ KOORDİNE EDECEK

Kayyum heyeti; çadır, portatif yatak, uyku tulumu, kampet, battaniye, şilte, ısıtıcı ve beyaz eşyaların öncelikle değerlendirilmesini istedi.

Dağıtımdan önce ürünlerin tür, miktar ve kullanılabilirlik durumuna göre sınıflandırılması kararlaştırıldı. Kullanıma elverişsiz veya insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek ürünler dağıtılmayacak.

Kullanılabilir malzemelerin ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayının ardından Hatay Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması öngörülüyor.

AHBAP SORUŞTURMASINDA BEŞİNCİ DALGA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de bugün (7 Eylül) AHBAP üzerinden toplanan deprem bağışlarına ilişkin soruşturmada beşinci dalga operasyonun başlatıldığını açıkladı. İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gürlek’in paylaştığı bilgilere göre, 6 Şubat ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4,3 milyar TL bağış toplandı ve bunun 4,2 milyar TL’si harcandı. Bağışlardan 950 milyon TL’nin nakit çekildiği, işlemlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu bildirildi.

Soruşturmada ayrıca 29 şirket ile 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL aktarıldığı belirlendi. Bazı ödemelerin karşılığında mal veya hizmet alınmadığı, nakliye işlemlerinden kişisel menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına eksik teslim edildiği öne sürüldü.