Son Dakika | AHBAP'a 5. dalga operasyon!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan 6 Şubat depremi bağışlarının kullanımına ilişkin yürütülen soruşturmada beşinci dalga operasyonun başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon, İstanbul merkezli 20 ilde düzenlendi. Operasyon kapsamında 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

950 MİLYON TL NAKİT ÇEKİLDİ

Gürlek’in açıklamasına göre, 6 Şubat ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandı. Bu paranın 4,2 milyar TL’si harcandı.

Toplanan bağışlardan 950 milyon TL’nin nakit olarak çekildiği belirlendi. Nakit çekim işlemlerinden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu bildirildi.

1,7 MİLYAR TL ŞİRKETLERE AKTARILDI

Soruşturmada 29 şirket ile 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL aktarıldığı tespit edildi.

Bazı yüksek tutarlı ödemeler karşılığında herhangi bir mal veya hizmet alınmadığı öne sürüldü. Yardımların nakliyesinden kişisel menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden daha az teslim edildiği iddia edildi.

Para aktarılan şirketlerin gerçek bir ticari faaliyet yürütüp yürütmediğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

YARDIM MALZEMELERİ DEPODA BULUNDU

İzmit’teki depolarda depremzedeler için satın alınan yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve farklı yardım malzemelerinin kullanılmadan bekletildiği belirlendi.

Gürlek, malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmanın müfettiş ve özel denetim raporları, mali kayıtlar, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat depremlerinde milletimizin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımızın dayanışma duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz.”