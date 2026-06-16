Son Dakika | Tavuk şirketlerine kayyum kararına mahkeme freni

Geçtiğimiz hafta başlatılan soruşturma kapsamında beyaz et sektöründeki üretici firmalara atanan denetim kayyumu, mahkeme tarafından durduruldu. Gedik Piliç, Erpiliç, Keskinoğlu ve Lezita'ya kayyum kararı mahkemenin kararıyla iptal edildi.

MAHKEMEDEN DENETİM KAYYUMUNA RET

Tavuk eti sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan denetim kayyumluğu tedbirinde ilk geri adım geldi. Operasyon kapsamında haklarında denetim kayyımı kararı verilen şirketlerden Gedik Piliç, Erpiliç, Lezita ve Keskinoğlu'nun mahkemeye yaptığı itirazlar sonuçlandı.

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım'ın sosyal medya hesabından duyurduğu gelişmeye göre mahkeme, söz konusu dört şirket açısından denetim kayyımı uygulamasının durdurulmasına karar verdi.

DİĞER ŞİRKETLER İÇİN BEKLENTİ

Kararın ardından gözler soruşturma kapsamında kayyım atanan diğer şirketlere çevrildi. Sektör kaynakları, 17 Haziran'da diğer başvuruların da değerlendirilmesinin beklendiğini ve benzer kararların çıkabileceğini ifade ediyor.

DENETİM KAYYUMU NE ANLAMA GELİYOR?

Denetim kayyumu, bir şirketin yönetiminin tamamen değiştirilmesi anlamına gelmiyor. Mahkeme tarafından atanan kayyum, şirket faaliyetlerini, mali işlemleri ve belirli karar süreçlerini denetleyerek hukuka uygun yürütülüp yürütülmediğini takip ediyor. Bu uygulamada şirketlerin mevcut yönetim kurulları görevlerine devam ediyor. Ancak mahkemenin belirlediği bazı işlemler kayyumun gözetimi ve onayına tabi tutulabiliyor. Kayyumlar düzenli olarak mahkemeye rapor sunuyor ve şirket faaliyetlerini izliyor.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLAMIŞTI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına neden olunduğu iddiaları üzerine İstanbul merkezli geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un yanı sıra Balıkesir, Bolu, Ankara, Bursa, İzmir, Samsun, Uşak ve diğer bazı illerde operasyon düzenlenmiş, sektörün önde gelen şirketlerinin yöneticileri hakkında gözaltı işlemleri uygulanmıştı. Soruşturma kapsamında Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita hakkında denetim kayyımlığı tedbiri uygulanmıştı.

REKABET SORUŞTURMALARININ DEvAMI

Beyaz et sektörü son iki yıldır Rekabet Kurumu'nun da yakın takibinde bulunuyor. Rekabet Kurulu, Eylül 2025'te tamamladığı soruşturma sonucunda sektörde faaliyet gösteren 13 şirkete toplam yaklaşık 3,7 milyar TL idari para cezası vermişti.