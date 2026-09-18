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Halk TV Türkiye Son Dakika | 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi

Son Dakika | 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi

Son dakika haberi... 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi 39 ilin emniyet müdürü değişti.

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Son Dakika | 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
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Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 şehrin İl Emniyet Müdürü merkeze çekilirken toplam 39 İl Emniyet Müdürü değişti.

Merkez ve taşra teşkilatlarının değişen 69 emniyet müdürlüğünde değişime gidildi. Yer değişiklikleri ve merkeze çekilmeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

YALOVA'YA TERÖRLE MÜCADELE DAİRE BAŞKANI ATANDI

Gülistan Doku soruşturması kapsamında ifade veren Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen merkeze alındı. Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan, Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Okul katlimanının yaşandığı Kahramanmaraş'ın İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de merkeze çekildi. Yerine Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı'nın ataması yapıldı.

Değişimlerin listesi tam metin olarak şu şekilde:

Son Dakika | 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi - Resim : 1Son Dakika | 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi - Resim : 2

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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