Sokak ortasında bir kadın daha hayattan koparıldı: Cani koca cinayetin ardından teslim oldu!

Türkiye'de bitmek bilmeyen kadına yönelik şiddet, Ordu'da bir kadını daha hayattan kopardı. Olayda Celil A. isimli bir kişi de ağır yaralandı. Eşini bıçaklayan cani koca Serkan S., olayın ardından jandarmaya giderek teslim oldu.

Yaşanan bu son cinayet, kadına yönelik şiddete karşı yasal önlemlerin artırılması ve cezaların caydırıcı hale getirilmesi yönünde kamuoyunda büyük bir infial ve tepki yarattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kumru ilçesine bağlı Karacalı Mahallesi Halil Sıtkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan S. ile eşi Emine S. arasında bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine cani koca Serkan S., eşi Emine S.’yi bıçakladı.

BİR KADIN DAHA SOKAK ORTASINDA KATLEDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine S., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada acil tedaviye alınan Emine S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BİR KİŞİ DE AĞIR YARALANDI

Olay sırasında Celil A. da bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Celil A.'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

CANİ KOCA TESLİM OLDU

Eşini öldüren ve bir kişiyi ağır yaralayan Serkan S., cinayetin ardından jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. (DHA)