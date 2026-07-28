Sokağı süpüren işçi cansız beden buldu! Beyoğlu'nda sır dolu kırık boyun ölümü

Beyoğlu’nda sokak temizliği yapan belediye işçisi, kaldırım ile bina arasındaki boşlukta hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Sağlık ekipleri, yaşamını yitiren kişinin 57 yaşındaki Ertan Tunca olduğunu belirledi. Boynu kırık halde bulunan Tunca’nın kesin ölüm nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Ertan Tunca

ŞAFAK VAKTİ BULUNDU

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye işçisi Özay Aydın, çalıştığı sırada bir kişinin yüzüstü ve hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Aydın’ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ertan Tunca’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemelerde Tunca’nın düşme sonucu boynunun kırılmış olabileceği değerlendirildi. Vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmadı. Ölümün, cesedin bulunmasından yaklaşık 5-6 saat önce gerçekleştiği tahmin edildi.

SON ANLARI KAMERADA

Polisin çevredeki güvenlik kameralarını incelemesi sonucu Tunca’nın olaydan önce sokakta yürüdüğü görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, alkollü olduğu öne sürülen Tunca’nın dengesini sağlamakta zorlandığı ve sallanarak ilerlediği görüldü.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunca’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Polis, olayı şüpheli ölüm kapsamında araştırmaya başladı. Tunca’nın trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından üç polis kaydının bulunduğu öğrenildi. (DHA)