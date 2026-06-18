Şoföre saldırıp minibüsü çaldı: Kaçarken kaza yapıp öldü

Olay, sabah saatlerinde Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. Taşucu Minibüsçüler Kooperatifi'ne ait, Furkan Gök idaresindeki 33 C 8002 plakalı yolcu minibüsüne binen Enes Can Özata, henüz belirlenemeyen bir nedenle şoför Furkan Gök ile tartışmaya başladı. Tartışmaya minibüsteki yolcuların da katılması üzerine olay büyüyerek arbedeye dönüştü. Arbede sırasında şüpheli Enes Can Özata, şoför Furkan Gök ile araçta bulunan bir yolcuyu darbetti.

SÜRÜCÜ VE YOLCULAR İNDİ ŞÜPHELİ DİREKSİYONA GEÇTİ

Uğradıkları darp sonrası şoför Furkan Gök ve araçtaki yolcular minibüsten inmek zorunda kaldı. Sürücü ve yolcuların araçtan inmesini fırsat bilen Enes Can Özata, boş kalan direksiyon başına geçerek yolcu minibüsüyle olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıyan kaçış anında, Özata'nın kontrolündeki minibüs önce çevredeki iki araca çarptı.

300 METRE SONRA KARŞI ŞERİDE GEÇEREK ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

İki araca çarptıktan sonra minibüsle yaklaşık 300 metre boyunca ilerlemeye devam eden Enes Can Özata, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan yolcu minibüsü, karşı şeride geçerek şarampole düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerde, aracı gasbederek kaza yapan şüpheli Enes Can Özata’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Özata'nın cansız bedeni, yapılan otopsi işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.

BİR GÜN ÖNCE DE TARTIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda, şüpheli Özata'nın bir gün önce de aynı minibüste başka bir yolcuyla tartıştığı öne sürüldü. Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.