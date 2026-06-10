Şırnak'ta feci kaza: Sürücü öldü 4 kişi yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesi Tepeköy mevkisinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Hasan Saka'nın kullandığı motosiklet ile sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir minibüs çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Hasan Saka'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Saka'nın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MİNİBÜSTEKİ 4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada minibüste bulunan O.Ü., K.K., Ş.Ü. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)