Manisa'da feci kaza! İki TIR çarpıştı, kupa araçtan ayrıldı: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir TIR'ın, karşı yönden gelen başka bir TIR'la Çarpışması sonucu her iki şoförün de yaralandığı öğrenildi.

YAĞIŞLI HAVADA KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kazanın, saat 20.45 sıralarında Kula ilçesi Peribacaları Kavşağı yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 38 yaşındaki Emin Ö.'ün kontrolünü yitirdiği 35 CBY 504 plakalı TIR'ın, karşı şeride geçerek 62 yaşındaki Hasan H. A. idaresindeki 66 PF 568 plakalı TIR ile çarpıştığı saptandı.

TIR'IN KUPASI ARAÇTAN AYRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle 66 PF 568 plakalı TIR’ın kupasının araçtan ayrıldığı aktarıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.

Kazada yaralanan her iki TIR şoförünün, olay yerine gelen ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

BİR ŞOFÖRÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kula Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Hasan H. A.'nın, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği kaydedildi.

KARA YOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle her iki yönü de trafiğe kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu İzmir–Ankara D300 kara yolunun, ekiplerin yürüttüğü temizlik ve kaldırma çalışmalarının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)