Şırnak’ta arazi kavgası: 7 yaralı, 11 gözaltı

Olay, saat 17.00 sıralarında Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(DHA)