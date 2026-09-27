Sinan Akçıl yanlışlıkla Hulusi Akar'a vurdu
Kayseri'de konser veren Sinan Akçıl, sahnede konuşma yaparken arkasında bulunan Hulusi Akar'ı görmeyince beklenmedik kaza yaşandı. Ünlü sanatçı hemen sarılıp özür dileyerek yaşanan durumun dikkatsizlik sonucu gerçekleştirdiğini gösterdi.
Konser programı kapsamında sahneye çıkan Akçıl, performansının ardından kendisine verilen çiçeklerle birlikte konuşma yapmak üzere sahnede kaldı. Bu sırada etkinliğe katılan AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da sahneye çıktı.
Akçıl, konuşmasını sürdürürken arkasında Akar'ın bulunduğunu fark etmedi. Ünlü sanatçı, elindeki çiçeklerle birlikte konuştuğu sırada bir anda elini geriye doğru savurdu. Akçıl'ın eli, arkasında bulunan Akar'ın yüzüne geldi.
Yaşanan beklenmedik temasın ardından Akar'ın kısa süreli şaşkınlık yaşamasına rağmen duruşunu bozmadığı görüldü. Sahnede bulunanların da dikkatini çeken olayın ardından Akçıl, yaptığı hareketin farkına vardı.
AKÇIL'DAN AKAR'A SARILARAK ÖZÜR
Yaşanan olayın ardından Sinan Akçıl, Hulusi Akar'ın yanına giderek kendisinden özür diledi. Akçıl, daha sonra Akar'a sarılarak yaşanan durumun tamamen bir dikkatsizlik sonucu gerçekleştiğini gösterdi.
Kısa süreli kazanın ardından ikili sahnede birlikte görüntülenirken etkinlik kaldığı yerden devam etti. O anlar etkinliği takip edenlerin cep telefonu kameralarına da yansıdı.