Konteyner kentte kış telaşı! Yaşam mücadelesi imeceyle sürüyor

6 Şubat depremlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen binlerce insan, derme çatma konteynerlerde yaklaşan kışın kaygısıyla baş başa bırakıldı. Gaziantep Nurdağı'nda evlat acısını yüreğine gömen afetzedeler, derinleşen geçim sıkıntısında hayatta kalabilmek için konteyner demirlerine astıkları kurutmalıklarla kendi başlarının çaresine bakıyor.

SAC ODALARDA GEÇMEYEN ZAMAN, BİTMEYEN BELİRSİZLİK

Yıkımın üzerinden geçen zamana rağmen geride sadece onarılmayan kayıplar değil, konteyner kentlerin daracık sac odalarına sıkışmış belirsiz hayatlar kaldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki konteyner alanda yaşam savaşı veren kadınlar, yaklaşan kış öncesi unutulmuşluğa inat hayata tutunmaya çalışıyor. Patlıcanlar, biberler tek tek iplere diziliyor; konteynerlerin demirlerine, pencere kenarlarına asılıyor. Depremzedeler, dondurucu soğuklarda tencerenin nasıl kaynayacağı endişesini kendi imkanlarıyla hazırladıkları kurutmalık ve salçalarla aşmaya çalışıyor.

ACI DİNMİYOR, HAYAT PAHALILIĞI YIKINTILARIN ÜZERİNE ÇÖKÜYOR

Konteyner kentin tozlu sokaklarında kaynayan salça kazanları, geleneksel bir kış hazırlığından çok derin bir yoksulluk ve çaresizlik refleksini belgeliyor. Depremde hem oğlunu hem de gelinini toprağa veren Fatma Artar, acısını içine gömüp komşularıyla imeceye girişen yüzlerce kadından yalnızca biri. Kalıcı konutların ne zaman biteceği belirsizliğini korurken, çarşı pazardaki fahiş fiyatlarla baş edemeyen afetzedeler için bu çaba, doğrudan bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda.

"KENDİ ELLERİMİZLE GÜVENLE HAZIRLIYORUZ"

Konteynerin önünde güneşe serilen salça tepsilerinin başında konuşan Fatma Artar, içindeki yangını da maruz kaldıkları ekonomik açmazı da şu sözlerle anlatıyor:

"Patlıcan, biber gibi sebzeleri kurutmalıkları ipe takarak astık. Biber ve domates salçalarımızı ise güneşte kurutup, kavanozlara yerleştirerek kaldıracağız. Bu şekilde kışlıklarımızı kendi ellerimizle güvenle hazırlarken ev ekonomimize de katkı sağlamış oluyoruz."

Kalıcı çözümlerin ötelenip geçici çözümlerin kalıcılaştığı Nurdağı'nda depremzede kadınlar, kış kapıya dayanmadan önce kendi yaralarını yine kendi nasırlı elleriyle sarmaya çalışıyor. (DHA)