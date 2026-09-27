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Halk TV Türkiye İstanbullular 6 gün boyunca güneş göremeyecek: AKOM açıkladı

İstanbullular 6 gün boyunca güneş göremeyecek: AKOM açıkladı

İstanbul’da yeni haftayla birlikte yağışlı ve serin hava etkisini artıracak. AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, kentte 6 gün boyunca yağışlı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

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İstanbullular 6 gün boyunca güneş göremeyecek: AKOM açıkladı

İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek. AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre, megakentte önümüzdeki 6 gün boyunca sağanak yağış ve serin hava etkili olacak.

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SICAKLIKLAR 20 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

AKOM tarafından yayımlanan rapora göre, fırtınamsı rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) saatte 30-60 km hıza ulaşarak sert esmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın etkisiyle birlikte sıcaklıklar 20 °C'nin altına gerileyecek.

İstanbullular 6 gün boyunca güneş göremeyecek: AKOM açıkladı - Resim : 2

İl genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak yağışlar görülürken, yer yer metrekareye 60-100 kg arasında çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

İstanbullular 6 gün boyunca güneş göremeyecek: AKOM açıkladı - Resim : 3

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU DETAYLARI

Pazartesi (28.09.2026): Gök gürültülü sağanak yağmurlu

Salı (29.09.2026): Gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çarşamba (30.09.2026): Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

Perşembe (01.10.2026): Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor.

Cuma (02.10.2026): Çok bulutlu, hafif yağmurlu

Cumartesi (03.10.2026): Gök gürültülü sağanak yağmurlu

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Kuvvetli sağanak yağış
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