İstanbullular 6 gün boyunca güneş göremeyecek: AKOM açıkladı
İstanbul’da yeni haftayla birlikte yağışlı ve serin hava etkisini artıracak. AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, kentte 6 gün boyunca yağışlı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek. AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre, megakentte önümüzdeki 6 gün boyunca sağanak yağış ve serin hava etkili olacak.
SICAKLIKLAR 20 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK
AKOM tarafından yayımlanan rapora göre, fırtınamsı rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) saatte 30-60 km hıza ulaşarak sert esmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın etkisiyle birlikte sıcaklıklar 20 °C'nin altına gerileyecek.
İl genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak yağışlar görülürken, yer yer metrekareye 60-100 kg arasında çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.
HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU DETAYLARI
Pazartesi (28.09.2026): Gök gürültülü sağanak yağmurlu
Salı (29.09.2026): Gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çarşamba (30.09.2026): Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
Perşembe (01.10.2026): Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor.
Cuma (02.10.2026): Çok bulutlu, hafif yağmurlu
Cumartesi (03.10.2026): Gök gürültülü sağanak yağmurlu