Halk TV Türkiye İstanbullular 6 gün boyunca güneş göremeyecek: AKOM açıkladı

İstanbullular 6 gün boyunca güneş göremeyecek: AKOM açıkladı İstanbul’da yeni haftayla birlikte yağışlı ve serin hava etkisini artıracak. AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, kentte 6 gün boyunca yağışlı ve çok bulutlu hava hakim olacak.