Sıkışan yolcu yanarak hayatını kaybetti: 1’i çocuk, çok sayıda yaralı var
Bursa Orhangazi’de zeytinliğe uçup ağaca çarptıktan sonra alev alan otomobilde sıkışan 73 yaşındaki adam yanarak hayatını kaybetti. Araçtan çıkarılan 1'i çocuk 5 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe düşüp ağaca çarparak alev aldı. Araçta sıkışan 73 yaşındaki Abdullah Akşit hayatını kaybetti. Kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
OTOMOBİL ZEYTİNLİĞE DÜŞÜP AĞACA ÇARPTI
Kaza, saat 09.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolunun Keramet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Orhangazi’den İznik yönüne giden 50 yaşındaki Hakan Akşit’in kontrolünü yitirdiği 06 JRU 49 plakalı otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe düştü.
Otomobil, zeytinlikteki bir ağaca çarptı. Çarpmanın ardından araçta bulunan kişiler yaralandı.
ARAÇTA SIKIŞAN 73 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobil sürücüsü Hakan Akşit ile araçta bulunan 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla 5 kişi araçtan çıkarılırken, ön koltukta bulunan 73 yaşındaki Abdullah Akşit araçta sıkıştı.
Bu sırada otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta sıkışan Abdullah Akşit’in hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobil sürücüsü Hakan Akşit ile araçta bulunan 68 yaşındaki Hatice Akşit, 45 yaşındaki Nurcan Genç, 23 yaşındaki Güldeniz Altınbaş ve 3 yaşındaki Umut yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi ve İznik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)