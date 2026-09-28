Sigara içti, gözlerini yabancı bir evde açtı! Antalya’da düğün fotoğrafçısı cinsel saldırıya uğradı

Antalya’da düğün fotoğrafçılığı yapan 25 yaşındaki bir kadın, düğün çıkışında yaşadığını öne sürdüğü olay nedeniyle karakola başvurdu. Genç kadın, kendisine yaklaşan kişilerin “Seni gideceğin yere götürelim” diyerek sigara verdiğini, sigarayı içtikten kısa süre sonra bilincini kaybettiğini ve kendine geldiğinde daha önce hiç görmediği bir evde bulunduğunu anlattı.

Genç kadının iddiasına göre olay, Antalya’daki bir düğünün sona ermesinin ardından başladı. Düğün salonundan ayrıldığı sırada ATV tipi bir araçla yanına yaklaşan kişiler, kendisiyle konuşarak sigara ikram etti. Kadın, sigarayı içmesinin ardından kısa süre içinde bilincini kaybettiğini söyledi.

GÖZLERİNİ TANIMADIĞI BİR EVDE AÇTI

Ne olduğunu anlayamadan kendisini yabancı bir evde bulduğunu belirten 25 yaşındaki kadın, bir fırsatını bularak evden kaçtığını ve doğrudan polis merkezine gittiğini aktardı.

Genç kadın, emniyette verdiği ifadede cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek şüphelilerden şikâyetçi oldu. Ayrıca saldırı sırasında kendisinin görüntülerinin çekildiğini iddia etti.

Kadın, yaşadıklarını anlatırken, “Cinsel saldırıda bulunurken güle oynaya videoya çekmişler” ifadelerini kullandı. Başka bir anlatımında ise olay sırasında kendisini savunmaya çalıştığında ve gitmek istediğinde tekrar tekrar sigara verildiğini, verilen madde nedeniyle olay boyunca çoğu zaman yarı baygın halde olduğunu öne sürdü. Kameraların olayın ayrıntılarını ortaya çıkarabileceğini savundu.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Olayla ilgili yakalanan şüphelilerin ise genç kadının cinsel saldırı iddiasını kabul etmedikleri bildirildi. Şüpheliler, ifadelerinde yaşanan birlikteliğin rızaya dayalı olduğunu savundu.

Böylece soruşturmada tarafların olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin birbirinden tamamen farklı beyanları ortaya çıktı. Genç kadının iddialarının yanı sıra şüphelilerin savunmaları ve olayın gerçekleştiği öne sürülen yerdeki deliller soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı.

“İNSANLARDAN KORKUYORUM”

Yaşadıklarının ardından ciddi korku yaşadığını anlatan 25 yaşındaki kadın, günlük hayatına dönmekte zorlandığını söyledi.

“O günden beri dışarı çıkamıyorum, kimseyle konuşamıyorum” diyen genç kadın, yaşadığı travmanın ardından sokakta karşılaştığı insanlardan dahi korktuğunu belirtti. Kadın, “Dışarıda gördüğüm her yüze ‘Acaba o mu?’ deyip korkuyorum” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Genç kadın ayrıca başka kadınların benzer bir olay yaşamaması için hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirterek, “Ben ilk değilim ama son olmak için mücadele ediyorum. Başka kız çocuklarının başına bu gelmesin diye mücadele ediyorum” dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, genç kadının iddialarının ve şüphelilerin savunmalarının adli makamlarca değerlendirildiği bildirildi. Cinsel saldırı iddiasına ilişkin kesin hukuki değerlendirme ise soruşturma ve yargılama sürecinde ortaya çıkacak delillere göre yapılacak.