Seyir tepe katilinin pişkin savunması ortaya çıktı! Cinayetini görenleri de katletmişti

Olay, 25 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. 28 yaşındaki Osman Ataş, sokakta tartıştığı sevgilisi 44 yaşındaki Semra Yılmaz'ı zorla otomobiline bindirerek seyir tepesine götürdü. Burada bir süre sohbet eden ikili arasında yeniden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Osman Ataş, yanındaki tabancayı çekerek Semra Yılmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN İKİ GENÇ DE HEDEF OLDU

Ataş, sevgilisini vurduktan hemen sonra, olay yerinde başka bir otomobilin içinde oturan ve cinayetle hiçbir ilgisi bulunmayan 25 yaşındaki Ali Can Demir ile 28 yaşındaki Sinan İlbey'e yöneldi. Şüpheli, cinayete tanık olduklarını düşündüğü Demir ve İlbey'i de tabancayla vurarak katletti. Ataş, ardından aracına binerek olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler; Semra Yılmaz, Ali Can Demir ve Sinan İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Cinayetlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti.

Ekipler, Osman Ataş'ı olayda kullandığı suç aleti tabancayla birlikte otomobilinin içinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ALDATILDIĞIMI DÜŞÜNDÜM HATIRLAMIYORUM"

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Osman Ataş'ın, bir süredir kendisiyle görüşmek istemeyen Semra Yılmaz'ı kıskançlık gerekçesiyle öldürdüğü belirlendi.

Emniyetteki ifadesinde olay anını hatırlamadığını iddia eden Ataş şunları söyledi:

“Sürekli başkalarıyla mesajlaşıp, konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp, kavga ettik. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum.” (DHA)