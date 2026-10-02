Sevgilisinin eski eşinden saklanırken yaşamını yitirdi

Olay, gece yarısı Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Özhan Ö., sevgilisi S.K.'nin evine gittikten kısa bir süre sonra adrese kadının eski eşi M.A.Ç. de geldi. M.A.Ç.'ye kapıyı açmayan S.K., gitmesini istedi.

OLAY GECE YARISI SARAÇAM'DA MEYDANA GELDİ

Olay, gece yarısı Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Özhan Ö., sevgilisi S.K.'nin evine gittikten kısa bir süre sonra adrese kadının eski eşi M.A.Ç. de geldi. M.A.Ç.'ye kapıyı açmayan S.K., gitmesini istedi.

ÖZHAN Ö. 3'ÜNCÜ KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Bu sırada M.A.Ç. ile karşılaşmak istemeyen Özhan Ö., panikle 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresine çıktı. İddiaya göre dengesini kaybeden Özhan Ö., metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başının üstüne düştüğü anlaşılan Özhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Özhan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SEVGİLİ VE ESKİ EŞ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma başlatan polis, ev sahibi S.K. ve eski eşi M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

DHA