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Serinlemek isterken canından oldu

Silivri'de arkadaşıyla serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu Nikita Taşdemir yaşamını yitirdi. Ekiplerin aramasıyla cansız bedeni bulunurken, arkadaşı gözaltına alındı.

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Serinlemek isterken canından oldu
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İstanbul'un Silivri ilçesi Selimpaşa Mahallesi 600’üncü Sokak'ta bulunan gölette saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Nikita Taşdemir, arkadaşıyla birlikte havanın sıcaklığından bunalarak serinlemek amacıyla gölete girdi.

Serinlemek isterken canından oldu - Resim : 1

Taşdemir'in bir süre sonra suda gözden kaybolması üzerine yanında bulunan arkadaşı durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

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ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gölette detaylı bir arama çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda Nikita Taşdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından Taşdemir'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Taşdemir'in yanında bulunan arkadaşı gözaltına alınarak Selimpaşa Jandarma Karakolu'na götürüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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