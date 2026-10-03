Seçimler yaklaştı: Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı kim olacak?

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya yıl sonunda 12 senelik görevini teslim edecek. Henüz resmi adaylıklar açıklanmadı ancak kulislerde isimler dolaşmaya başladı.

Ekran Haber'in edindiği bilgilere göre, Basri Bağcı, Muhterem İnce ve İrfan Fidan isimleri öne çıkıyor.

Seçimde AYM Genel Kurulu yeni başkanını belirleyecek. Yüksek Mahkeme için henüz başkanlığa resmi adaylığını duyuran yok. Ama kulisler kritik göreve kimin geleceği üzerine isimlere yoğunlaştı.

ADI GEÇEN HAKİMLER KİMDİR?

Bağcı, İnce ve Fidan'ın isimleri var ama kendilerinden bir açıklama yok. Basri Bağcı, 9 aydır mevcut AYM Başkanının vekilliğini yürütüyor. Muhterem İnce ise 2022 yılına kadar İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve Bakan Yardımcılığı görevlerindeyken önce Sayıştay'a sonrasında da AYM üyeliğine seçildi.

İrfan Fidan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Fidan 2020 yılında Yargıtay üyesi seçildi. Yargıtay'da 1 yıl kaldıktan sonra AYM üyesi oldu ve bu yıl Başkanvekilliğine getirildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 4 yıllığına seçiliyor.