Savcıdan yakalama kararına not: Dosyanın müştekisi ağır ceza başkanı, acil!

İzmir'de 2022 yılında Bayraklı 1923 isimli bir projeden İzmir 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadir Aykaç, binanın oturma izni çıkmadığı için diğer daire sahipleri ile görüştü. Aykaç, görüşmeleri sırasında müteahhitin evi diğer kişilere 2 milyon 100 bin liradan sattığını kendisinden 550 bin lira fazladan para aldığını öğrendi.

Aykaç, fazladan ödediğini öne sürdüğü 550 bin lira için altın kuruna göre 3,5 milyon lira para istedi. İkili arasında uyuşmazlık çıktı.

Projeden daire aldıktan 3 yıl sonra Çiler Kaytakoğlu hakkında dolandırıcılık iddiasıyla şikayetçi olan Aykaç, dilekçesinde söz konusu alacağı için “hukuk davası” açması durumunda firmanın mal varlığı üzerinde haciz bulunması nedeniyle sonuç alamayacağının anlaşıldığını kaydetti. T24'ten Asuman Aranca'nın ulaştığı dilekçede “Şirketinin içini boşaltarak, iskân almayarak, insanları mağdur ederek (…) hukuk davalarına karşı tedbir aldığını zannederek keyiflenen şüphelinin, sinsi hileli hal ve davranışlarının yanına kar kalmaması, bir nebze olsun içimize su serpilmesi için bu nitelikli dolandırıcılık fiili ile ilgili etkili bir soruşturma yürütülüp etkili tedbirlere başvurularak adaletin sağlanması en büyük dileğimizdir” denildi. Kıbrıs’ta da projeleri olan Kaytakoğlu’nun tutuklanması, ev hapsine alınması en azından yurt dışına çıkışının yasaklanması istendi.

Talebin gelmesinin ardından Kayrakoğlu ifadeye çağırılmadı. Savcılık, sulh ceza hakimliğine yakalama çıkarılması için yazı yazdı. Gönderilen yazıya ise dikkat çekici bir not düştü:

“Dosya Müştekisi İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı. Şüphelinin yurt dışına kaçma ihtimali bulunduğu, İVEDİ ACİL bir şekilde yerine getirilmesi talep olunur”

Kaytakoğlu'na yurt dışı yasağı verildi ancak 5 gün sonra bu adli kontrol re'sen kaldırıldı.

MÜŞTEKİ TALEBİNDE ADLİ KONTROL İSTENDİ MAHKEME KARAR VERDİ

Yaklaşık 3 ay sonra 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi istemiyle dolandırıcılık davası açıldı. İddianameyi İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi kabul etti. İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aykaç, CMK’nın 110. Maddesindeki “adli kontrol tedbiri talebinin savcı tarafından yapılabileceğine” dair açık hükme karşın, mahkemeye müşteki sıfatıyla bir dilekçe sunarak Kaytakoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti.

Duruşma savcısı bu talebe karşılık kararı mahkemeye bıraktı ve müteahhit Kaytakoğlu hakkında yeniden adli kontrol verildi. Kaytakoğlu, süreçte yaşananlar üzerine hem Aykaç’ı hem de soruşturmayı yürüten savcıyı HSK’ya şikâyet etti. Ancak HSK, Kaytakoğlu’nun şikayetini işleme koymadı.

Aykaç, HSK'nın Haziran ayından yayımlanan atamalarında İzmir İstinaf Mahkemesi'ne daire başkanı olarak atandı.