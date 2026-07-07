Saray’da ‘fotoğraf’ borsası kurmuşlar: Erdoğan’ın eski başdanışmanı da sanık!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir ‘suç örgütü’ soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianame dikkat çeken detaylar içeriyor. 10’u tutuklu 19 kişiye yönelik hazırlanan iddianame, Saray’da ‘fotoğraf’ çektirebilmek için yüklü miktarda paranın gözden çıkarılması gerektiğini ortaya koydu.

Ankara 2 Nolu Baro’ya üye Av. Semra Ilık, İstanbul’da yürütülen bir soruşturma kapsamında geçen 18 Ağustos günü tutuklandı. Ilık’ın cep telefonda bir dizi yazışma, ses kaydı ve görüntüye ulaşıldı. Yazışmalar, çok sayıda kişinin para alınarak Saray’a sokulduğunu ortaya koydu. Bu süreçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı İhsan Şener’in de etkin bir rol aldığı iddia ediliyor.

Semra Ilık, kendisini Külliye'nin avukatı olarak tanıttı.

‘3-4 MİLYON TL ALMAYI KABUL ETTİ’

Av. Semra Ilık, geçen 12 Ocak günü tutuklu bulunduğu ceza evinden dilekçe göndererek ek ifade vermek istediğini söyledi. Ilık’ın ifadesi 20 Ocak günü alındı. Av. Ilık, eski müvekkili Seyit Göze’nin, kendisine olan avukatlık borcunu ödeyemediği bir süreçte şu teklifte bulunduğunu anlattı: “Parasının olmadığını, kendisine güzel bir işin geldiğini söyledi. Kendisini Cumhurbaşkanlığında Başdanışmanlık yapan İhsan Şener ile görüştürmem halinde güzel bir para kazanacağını ve borcunu ödeyeceğini söyledi. Ben de alacağımı alabilmek için kabul ettim. Bu durumu İhsan Şener’e aktardım. İhsan Şener de ‘oturup konuşalım’ dedi. Beni Bahçelievler’de bulunan özel ofisine çağırdı. Benim telefonumdan Seyit Göze ile konuştu. Külliye’ye bu şahısları sokması karşılığında yaklaşık 3-4 milyon TL arası bir para almayı kabul etti. Fakat para dolar olarak ödenecekti. Bu paradan bana 1 milyon TL’yi iş gerçekleştiğinde verecekti.”

İhsan Şener, 2016-2023 yılları arasında Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yaptı.





‘MAKAM ARACI İLE ALDIRDI KÜLLİYE’YE GETİRTTİ’

İfadesinin devamında “Bu şahıslarla aramızda anlaşmayı sağladık” diyen Av. Ilık şunları kaydetti: “Bu şahısların Külliye’ye sokulması için olay tarihinde İhsan Şener kendisine ait makam aracını, şoförüyle birlikte Çukurambar'daki Pelit Pastanesi’nin önüne gönderdi. Pastanenin önünden, o dönem Tapu Müdürlügünde çalıştığını söyleyen Zafer isimli şahıs Külliye'ye getirildi. Bu şahıs, Milli Emlak operasyonu kapsamında tutuklandı ve halen cezaevinde. Bu şahıs İhsan Şener'in Külliye’deki odasına geldi. Şahıs, 1 dakikalığına odayı kullanacağını, burada sözleşme imzalar gibi görüntü vereceklerini söyledi. Şener odasını kullandırmayacağını, kendisinin özel kaleminin odasını kullanmalarını söyledi.”

İhsan Şener, 2016-2023 yılları arasında Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yaptı.

‘İŞ BİTTİ PARAYI ARACA BIRAKTILAR’

Av. Semra Ilık “Ben, İhsan Şener'in yanında Zafer’e ne için odayı kullandıklarını sordum. Kendisi de bize; Milli Emlak'a ait arazileri kişilere vermek için ilk aşamada uygunluk belgesi çıkarmaya çalıştıklarını, bu şekilde Çevre Şehircilik Bakanlığında o dönem genel müdürlük yapan biriyle, kişilerin mağduriyetlerini giderdiklerini söyledi. Bu işi yaptıktan sonra bu şahıslar parayı İhsan Şener'in aracına bıraktılar. İhsan Şener parayı aldıktan sonra bana vereceği parayı vermedi. Daha sonra da telefonlarıma tekrardan dönüş yapmamaya başladı. Ben de ısrarcı olmadım” dedi.

İhsan Şener, 2016-2023 yılları arasında Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yaptı.

‘KÜLLİYE’DE TOPLANTI YAPTILAR; PARA ALMADIM’

Aynı zamanda eski AKP Ordu milletvekili de olan İlahiyatçı İhsan Şener’in ifadesi ise geçen 10 Şubat günü alındı. Şener ifadesinde şunları kaydetti: “Semra Ilık’ı, Burhan Kuzu’nun yanında 2019 yılında tanıdım. Sema Ilık’ın ifadesinde geçen beyanları şu şekilde ancak kabul edebilirim. Kendisi beni arayarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde arkadaşlarının bir toplantısının olduğunu, bu arkadaşlarının, Külliye'ye benim ismimle giriş yapıp yapamayacaklarını sordu. Ben de herhangi bir sorun görmediğim için kabul ettim. Bu şahısların, benim kullanmış olduğum Passat marka araçla Çukurambar’da bulunan Pelit Pastanesinin önünden alınıp Külliye’ye getirilip getirilmediğini bilmiyorum. Danışmanım tarafından böyle bir işlem yapılmışsa da benim bilgim yok. Semra Ilık’ın söylediği gibi bu şahıslardan ne ben ne de başka biri para almadı. Kimse bana para getirip teslim etmedi. Semra Ilık'ın, para aldığıma dair beyanlarını kabul etmiyorum. Dosyada yer alan yazışma kayıtlarını kabul etmiyorum. Bu olaya ilişkin daha önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan bir savcı tarafından arandım. Dosyada, benim tarafımdan kullanılan Passat marka araca ilişkin bir görüntü olduğu söylendi. Ben de kendisine, beni aramasına gerek olmadığını, dosyaya yansıyan bir şey varsa resmi olarak işlem yapmasını söyledim.”

İhsan Şener, 2016-2023 yılları arasında Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yaptı.

‘4 MİLYONU YARI YARIYA BÖLÜŞECEKTİK’

Sema Ilık’ın ifadesine adı geçen Seyit Göze ise, bilgi sahibi sıfatı ile 10 Nisan günü ifade verdi. Göze ifadesinde “Semra Ilık'ın, Külliye ve bürokrasi ile arasının iyi olduğunu biliyordum. Kendisini çevreye ‘Külliyenin avukatı’ olarak tanıtırdı. İşletmeme sürekli olarak gelen Onur Asutay isimli şahıs bana Külliye’de bir danışmanın kendilerine lazım olduğunu söyledi. Bende bu durumu Semra Ilık'a aktardım. Kendisi bana ‘Arkadaşlarını Pazartesi günü yanıma getir’ dedi. Ben, Onur Asutay ve kendisini Kenan olarak tanıtan bir kişi, Semra Ilık'ın Çukurambar’daki ofisine gittik. Semra Ilık, Külliye’den danışman İhsan Şener’i ayarladığını söyledi. Bu iş karşılığında 4 milyon TL para talebinde bulundu. Onur Asutay da bu parayı vermeyi kabul etti. Semra Ilık alacağı bu paranın 2 milyonunu İhsan Şener’e vereceğini söyledi. Geri kalanı ise ben, Onur, Semra Ilık ve Kenan aramızda pay edecektik” diye konuştu.

‘MİLLİ EMLAK’A AİT YERİ SATMA VAATİ İLE 10 MİLYON ALDI’

Seyit Göze ifadesinin devamında “Bu parayı bize veren kişinin ise Hamit Demir olduğunu biliyorum. Hamit Demir o dönem Bodrum’da Milli Emlak’a ait bir yeri satın almak istiyordu. Bu şahsa, bu işi halledeceğini söyleyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesine götürüp gözünü boyadıklarını sonrasında öğrendim. İlk aşamada Onur Asutay, Külliye’ye Zafer Olgun'u sokmak için kimliğini bana gönderdi. Ben de bu kimliğin fotoğrafını Semra Ilık'a gönderdim. Semra Ilık birileri aracılığı ile Zafer Olgun’u Külliyenin 1 Nolu kapısından içeri aldırdı. Zafer Olgun Cumhurbaşkanı Danışmanı odasına gidip oturdu. Daha sonrada Hamit Demir'i Pelit Pastanesinin önünden 06 CEY XXX plakalı Passat marka araçla alıp Külliye’ye götürdüler. Hamit Demir ise 2 Nolu kapıdan Külliye’ye alındı. Hamit Demir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kendisini bekleyen Zafer Olgun ile görüştü. Zafer Olgun burada Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak kendini tanıtıp Hamit Demir'den 10 milyon TL aldığını duydum” dedi.

‘AYNI KİŞİ BAŞKALARINI DA DOLANDIRDI VE TUTUKLANDI’

Zafer Olgun benzer yöntemle başka kişilerden de para aldığını duyduğunu kaydeden Seyit Göze “Zafer Olgun’un bu olaylar nedeniyle tutuklandığını öğrendim. Semra Ilık'ın, Zafer Olgun'u Külliye’ye ücret karşılığı soktuğunu çok iyi biliyorum. Bu iş karşılığında 4 milyon konuşuldu. Fakat 3 milyon para aldılar. Parayı benim yanımda Kenan isimli şahıs Onur Asutay isimli sahsa verdi. Onur Asutay ile ben bu parayı götürüp Semra Ilık’ın Çukurambar'daki ofisine 167.000 dolar olarak bıraktık. 1 milyon TL 'yi de bildiğim kadarıyla Kenan aldı” dedi.

SAVCI: KÜLLİYE’YE PARA VEREREK GİRDİLER!

İddianamede, Külliye’ye para karşılığı adam sokma işleminin yaygın bir hal aldığı kaydedilerek şöyle denildi: “Zafer Olgun, Onur Asutay ve yanında yer alan kişilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne para karşılığında girerek yetkili olduklarını belirtip Milli Emlak’a ait arazileri satacaklarını söyleyerek insanlardan para almak suretiyle dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttükleri, şahısların bu eylemlerinin ayyuka çıkması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında Zafer Olgun ve birçok şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı ve şüphelilerin dosya kapsamında tutuklandığı ve cezalar aldıkları...

ESKİ BAŞDANIŞMAN DA SANIKLAR ARASINDA

Söz konusu iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında Erdoğan’ın eski baş danışmanlarından İhsan Şener ile Av. Semra Ilık’ın da olduğu 19 kişi önümüzdeki eylül ayı ortasında hakim karşısına çıkacak.