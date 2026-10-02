Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü 3'ü ağır 7 yaralı

Şanlıurfa'da Kırsal Konak Mahallesi'nde Halil Karadağ yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Orhan Çiftçi idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, 42 yaşındaki Çiftçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşanan trafik kazasında 7 kişinin de yaralandığı, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

KAZA KIRSAL KONAK MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Kırsal Konak Mahallesi'nde Halil Karadağ yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Orhan Çiftçi idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, 42 yaşındaki Çiftçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 3'Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA