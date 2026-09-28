Sakarya'da sahte içki operasyonu: Yüzlerce litre yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Karasu'da bir şüphelinin ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 400 litre etil alkol, 200 litre el yapımı sahte rakı, 110 litre el yapımı viski, 45 şişe el yapımı rakı, 25 şişe el yapımı viski, 25 şişe kaçak alkollü içki, 10 şişe içki aroması, alkol yapımında kullanılan 14 materyal, 300 boş şişe, 100 tabanca fişeği ve 25 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

KARASU'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Karasu ilçesinde bir şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kaçak ve sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

400 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 400 litre etil alkol ele geçirildi. Ayrıca 200 litre el yapımı sahte rakı, 110 litre el yapımı viski bulundu. Bunların yanı sıra 45 şişe el yapımı rakı, 25 şişe el yapımı viski, 25 şişe kaçak alkollü içki, 10 şişe içki aroması, alkol yapımında kullanılan 14 materyal, 300 boş şişe, 100 tabanca fişeği ve 25 kurusıkı tabanca fişeği de ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Operasyonun, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapıldığı belirtildi.

AA