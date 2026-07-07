Sakarya'da park yeri kavgası: "Burası kaldırım" deyince gözü döndü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Subaşı Sokak'ta sabah saatlerinde park yeri anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleşen olayda iddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, evinin önüne otomobilini park eden sürücüye tepki göstererek aracını oradan kaldırmasını talep etti. Sürücünün ise park ettiği alanın kaldırım olduğunu belirterek karşılık vermesi, taraflar arasındaki tartışmanın fitilini ateşledi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine öfkeden gözü dönen ev sahibi, yanındaki bıçakla hem otomobile hem de sürücüye saldırdı. Sokak ortasında yaşanan bu bıçaklı saldırı anında çevre sakinleri hızla araya girerek tarafları birbirinden ayırdı. Yaşanan korku dolu o dakikalar, mahallede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs, kendi evinin penceresinden içeri girdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)