Erzurum'da sel: Dere taştı ev ve ahırları su bastı

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde öğleden sonra saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte bölgedeki Dümbüllü Deresi'nin debisi yükseldi ve nehir yatağından taşan sular mahalle merkezine kadar ulaştı. Sel sularının yerleşim yerine yayılmasıyla birlikte bazı evlerin önleri, bahçeleri ve ahırlar sular altında kaldı. Mahallesi sakinleri, suların etkisini en aza indirmek için çalıştı.

MUHTAR DERE ISLAHI ÇAĞRISI

Yaşanan felaketin ardından açıklamalarda bulunan Çatak Mahallesi Muhtarı Engin Taşkın, mahallede benzer su baskınlarının çok sık tekrarlandığını belirterek, "2024 yılında 3 kez sel felaketi yaşadık. Bugün de yağışlar sebebiyle yine sel felaketi yaşanıyor. Dere ıslahı yapılmadığı için evleri ve ahırları su bastı. Dere ıslahının yapılması konusunda devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. En küçük bir yağışta ev ve ahırları su basıyor" diye konuştu. (DHA)