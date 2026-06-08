Sahte dolar basıp bankaları dolandırdılar! Kimsenin yapamadığını İstanbul'da yaptılar

İstanbul'da sahte 50 dolarlık banknotları ATM'lerden sisteme sokup 102 bin 750 dolarlık vurgun yapan şebekeye operasyon yapıldı.

Sahte dolarları ATM'lere sokup başka bankaların ATM'lerinden Türk lirası olarak çeken şahıslar çok sayıda işlem yapmalarının ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibine girdi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şahısların bu yollarla toplamda 102 bin 750 dolarlık vurgun yapmalarının ardından bu sabah İstanbul merkezli Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

ABD MERKEZ BANKASI KİMYASAL GÜVENLİK BİLE UYGULUYOR

ABD Merkez Bankası'nın Amerikan Doları'nı taklit edilmesi neredeyse imkansız hale getirmek için çok katmanlı, fiziksel ve kimyasal güvenlik önlemleri uyguladığı dünyaca bilinen bir gerçek. Ancak bu durum İstanbul'da aşıldı.

(DHA)