"Don Kişot Müzikali"nin Ankara turnesi kapsamında sahne alan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, performans sırasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Oyunun birinci perdesinin sonunda aşil tendonu kopan Bozkurt, Ankara'daki ilk müdahalenin ardından İstanbul’a sevk edilerek cerrahi operasyon geçirdi.

SAHNEDE HASTANELİK OLDU

Sevilen oyuncu Cengiz Bozkurt, başkent Ankara’da izleyiciyle buluştuğu Don Kişot Müzikali’nde talihsiz bir kaza geçirdi.

Oyunun akışı sırasında aniden sakatlanan ve sahneyi terk etmek zorunda kalan Bozkurt’un yapılan kontrollerinde, sol ayak aşil tendonunun koptuğu belirlendi.

Sahne üzerinde yaşadığı acı sonrası gösteriye devam edemeyen sanatçı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Ankara’daki turne programını yarıda kesmek zorunda kalan Cengiz Bozkurt, vakit kaybedilmeden İstanbul’a getirildi. Burada uzman doktorlar tarafından hemen ameliyata alınan ünlü oyuncu, operasyonun ardından sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Bozkurt paylaşımında, "Ankara turnemiz sırasında sahnede, birinci perdenin sonuna doğru maalesef aşil tendonum koptu. İstanbul’a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu büyük anlayışla karşılayan muhteşem Ankara seyircisine çok teşekkür ederim…" ifadelerini kullandı.

Ameliyatı başarılı geçen sanatçının bir süre dinleneceği öğrenildi.