Kadir İnanır’ın son durumu açıklandı! “Beni buradan çıkarın”

14 Mayıs akşamında evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alınmış, usta sanatçıya zatürre teşhisi konulmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken sağlık durumu hakkındaki son açıklama hayat arkadaşı Jülide Kural'dan geldi. Tedavinin iyi bir şekilde ilerlediğini belirten Kural, İnanır'ın sağlık durumunun her gün bir önceki günden daha iyi olduğunu söyledi.

"BENİ ÇIKARIN BURADAN"

Jülide Kural, tedbir amaçlı yoğun bakımdaki İnanır'ın yanına günde 2-3 defa girdiğini söyledi: "Zorlu bir süreç geçirdiği için bu enfeksiyonu atlatması kolay olmuyor tabii ki. Her gün yapılan tetkikler, bir gün önceye göre daha iyi. Ben de günde 2-3 kez yanında giriyorum, konuşuyorum. ‘Beni buradan çıkarın’ diyor. Kadir böyle ortamları çok sevmiyor. Ancak tedavisi güzel ilerliyor. Doktorlar bir süre daha gözlerinin önünde, her dakika takibi olabilsin diye yoğun bakımda tutacak. İnşallah yakında normal odaya çıkar ve bayramda evde oluruz.”

YEĞENİ SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARI YALANLADI

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, sosyal medyada yapılan dedikoduların gerçeği yansıtmadığını kaydetti:

"Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda. Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz da"