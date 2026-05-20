Sağlık raporlarında sistem sil baştan! Tüm şartlar değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık raporları yönetmeliği yürürlüğe girdi. Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısında aktardığı detaylara göre; istirahat raporlarından ÖTV'siz araç alımına, silah ruhsatından evlilik ve sürücü adayı raporlarına kadar tüm bürokratik süreçler yeniden belirlendi.

YAZILI DİLEKÇE BİTTİ, BAŞVURULAR E-NABIZ'A TAŞINDI

Yeni yönetmelikle birlikte rapor süreçlerinde yazılı dilekçe dönemi sona erdi. Vatandaşlar tüm sağlık raporu başvurularını e-Nabız üzerinden yapacak. Lisansa tabi olmayan spor ve sosyal aktiviteler için belge almak isteyenler, hekime gitmeden doğrudan e-Nabız üzerinden sağlık belgesi alacak.

Sağlık raporu talep eden kişiler, e-Devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formunu dolduracak. Kurumların sağlık raporu istemesi halinde, Sağlık Bakanlığı'nın elektronik sistemleri üzerinden sağlık durum belgesi talep edilecek. Sistem, yalnızca doktor muayenesi gerektiren durumlarda vatandaşı hekime yönlendirecek. Tüm sağlık raporu süreçleri, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanacak. Sürekli olmayan raporların geçerlilik süresi ise 1 yıl olarak belirlendi. Vatandaşlar, raporun e-Devlet sistemine aktarılmasından sonra 30 gün içinde sonuca itiraz hakkını kullanacak.

TEK HEKİMİN İSTİRAHAT RAPORU SÜRESİNE KOTA

Sistemde, branş hekimlerinden oluşan 'tam teşekküllü sağlık kurulu' ve 'üç hekimli kurul' olmak üzere iki temel yapı oluşturuldu. Tam teşekküllü kurulun yetki alanına girmeyen tüm raporları üç hekim imzalayarak süreci tamamlayacak.

Çalışanları yakından ilgilendiren istirahat raporlarında da yeni sınırlar çizildi. SGK'nın geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli raporlar dışındaki tüm istirahat raporları e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenecek. Tek hekim, bir hastaya tek seferde en fazla 10 gün istirahat raporu verecek. Bir yıl içinde tek hekimin aynı kişiye verebileceği toplam rapor süresi 40 günü aşamayacak. Öte yandan, özel hastaneler de kendi tedavi ettikleri hastalar için istirahat ve iş göremezlik raporları düzenleme yetkisine sahip olacak.

ENGELLİLERİN ÖTV'SİZ ARAÇ RAPORLARINDA İFADE DEĞİŞİKLİĞİ

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç alımında kullandıkları sağlık kurulu raporlarında köklü bir ifade değişikliğine gidildi. Sağlık kurulu raporu, engelli sürücü belgesinde yazan özel tertibatlarla birlikte değerlendirilecek. Raporda kişinin engel durumu ve oranları ayrı ayrı yer alacak. Yeni raporlarda Özel tertibatlı araç kullanabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanabilir" gibi genel değerlendirmeler bulunmayacak. Bunun yerine doğrudan kişinin durumuna göre "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanabilir" ya da "Özel tertibatlı araç kullanmasına ihtiyaç yoktur" ibareleri yazılacak.

Ayrıca yeni engelli sağlık kurulu raporlarında sürücü belgesi sınıfı, özel tertibat kodu veya sürücü olunup olunamayacağı bilgisi yer almayacak. Vatandaşlar bu raporlara il sağlık müdürlükleri üzerinden itiraz edecek.

Terör, kaza ve yaralanma durumları hariç olmak üzere; hastanede üç aydan kısa süreli yatarak tedavi görenler ile yoğun bakım hastaları için engelli sağlık raporu düzenlenmeyecek. Engelli sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları ise uzaktan sağlık hizmeti ağı üzerinden yenilenecek.

EVLİLİK VE MALULİYET RAPORLARINDA HASTALIK TANISI VE ORAN YAZILMAYACAK

Evlenecek çiftler, evlilik öncesi sağlık raporu başvurularını Sağlık Bakanlığı'nın elektronik sistemi üzerinden yapacak. Eşlerin fiziki muayeneleri ayrı ayrı gerçekleştirilirken, evlilik öncesi danışmanlık hizmetini birlikte alacaklar. Elektronik ortamda onaylanan evlilik raporlarında laboratuvar sonuçları veya hastalık tanımları bulunmayacak.

Çalışma gücü kaybı, iş kazası ve meslek hastalığı gibi maluliyet tespit raporları SGK Medula e-Rapor sistemi üzerinden çıkarılacak. Bu raporlarda çalışma gücü kayıp oranı ve engellilik oranı yer almayacak; oran belirleme kararını tamamen SGK Sağlık Kurulu verecek. Hastanenin düzenlediği raporda yalnızca "Meslek hastalığı ön tanısı", "Mesleki şüphe", "Meslek hastalığı değildir", "Tıbbi durum iş kazasına bağlıdır" veya "Bağlı değildir" gibi kesin ifadeler yer alacak.