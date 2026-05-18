Sahte sağlık raporu operasyonunda 45 gözaltı
Şanlıurfa’da jandarmanın sahte sağlık raporu ve belge düzenleyenlere yönelik düzenlediği operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve JASAT ekipleri tarafından kentte sahte sağlık raporu ve çeşitli belgeler düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
45 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, 38 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli evraklar ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
