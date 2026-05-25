ROK bu soruşturmada tutuklanmıştı Aklanan milyonlar 5 liralık banknotla teslim alınmış

Adana merkezli 21 ilde yürütülen dev operasyonla, yaklaşık 200 milyar Türk lirası hacmindeki yasa dışı para trafiği deşifre edildi. Uluslararası boyutta faaliyet gösteren finansal suç örgütüne yönelik soruşturmada, paranın aklanma yönteminin detaylarına ulaşıldı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın (ROK) da aralarında bulunduğu 135 kişinin tutuklandığı dosyada, kara paranın fiziki nakde dönüştürülmesinde kullanılan "banknot parolası" yöntemi dikkat çekti.

ROK BU SORUŞTURMADA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma, 2024 yılında Serdal Tanak’ın evine düzenlenen bir operasyonla ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle başladı. Siber polis ekiplerinin Tanak’ın telefon şifresini kırmasıyla, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlayan devasa bir şebeke gün yüzüne çıkarıldı. MASAK raporları ve mali analizler sonucunda, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da suç gelirlerinin yönetildiği finansal ağa dahil olduğu saptandı.

Operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan ve "Bende öyle bir hareketlilik yok" diyerek suçlamaları reddeden Kütahyalı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şebekenin liderliğini ise KKTC ve Karadağ bağlantılarıyla bilinen, örgüt üyelerinin "Akın abi" dediği Selahattin Akın Uzun’un yaptığı belirlendi.

Yurt dışından yönetilen sistemde Uzun’un kar payının yüzde 70 olduğu ve Halil Falyalı çevresiyle yakın ilişkiler kurduğu tespit edildi. Operasyonun bilançosunda ROK ve Uzun dahil 135 kişi tutuklanırken; şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.

AKLANAN MİLYONLAR 5 LİRALIK BANKNOTLA TESLİM ALINMIŞ

Teknik ve fiziki takip süreci, kara paranın Kapalı Çarşı ve Adana’daki döviz büroları üzerinden nasıl sisteme sokulduğunu belgeledi. Örgütün, milyonlarca liralık nakdi transfer etmek için film senaryolarını aratmayan bir "kurye ve parola" sistemi kurduğu ortaya çıktı.

Bu yönteme göre; seri numarası önceden belirlenmiş bir 5 liralık banknotun fotoğrafı, anlaşmalı kuyumcu ve döviz bürolarına gönderiliyordu.

Belirlenen kurye, elindeki fiziksel 5 liralık banknotu parola olarak gösterdiğinde, döviz bürosu yöneticileri aklanan milyonlarca lirayı valizler içerisinde kuryeye teslim ediyordu.

Fiziki nakde dönüştürülen döviz, altın ve Türk lirası bu yöntemle doğrudan örgüt liderine ulaştırılıyordu. Bu gizli iş birliğinin karşılığında kuyumcu ve döviz bürolarının işlem başına yüzde 10 komisyon aldığı saptandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarının, kurulan bu karmaşık finansal altyapı ve paravan şirketler aracılığıyla örtbas edilmeye çalışıldığı tescillendi. (DHA)