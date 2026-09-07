Rize’de mevsimin ilk karı yağdı: Yüksek kesimler beyaza büründü
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası’nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı’nın zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü. Yaylacılar ise köylere dönüş hazırlıklarına başladı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası ve Kaçkar Dağı'nın yüksek kesimleri, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Mevsimin ilk karının düşmesiyle bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı. 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası’nın yüksek bölümleri ile Kaçkar Dağı’nın zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.
İlçede dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, yaylanın yüksek kesimlerinde yer yer beyaz örtü oluşturdu. Kaçkar Dağı zirvesinde de kar yağışı görüldü.
YAYLACILAR DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA
Kar yağışıyla birlikte yeşil örtü yerini beyaza bıraktı. Yaylalardaki kar manzaraları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla yaylacılar da köylere dönüş için hazırlıklarını hızlandırdı. (DHA)