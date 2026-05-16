Rasim Ozan yasa dışı bahisçilerin parasını mı akladı? Ahmet Hakan ve Cem Küçük anlattı

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesaplarındaki hareketlilik, savcılık incelemesiyle mercek altına alındı. Gazeteci Ahmet Hakan, Kütahyalı’nın bir finansal suç örgütü adına yürüttüğü iddia edilen faaliyetleri ve dosyadaki teknik detayları köşesine taşıdı. Cem Küçük ise kendi başına gelen bir olay üzerinden Rasim Ozan'ın parayla ilişkisini ve kara para iddiasını anlattı.

RASİM OZAN YASA DIŞI BAHİSÇİLERİN PARASINI MI AKLADI?

Savcılık tarafından yürütülen incelemeler, Kütahyalı’nın banka hesaplarında suç gelirlerinin aklanmasına yönelik karmaşık bir trafik olduğunu ortaya koydu.

Dosyaya yansıyan bilgilere göre; hesaplara farklı ödeme kuruluşlarından yüksek tutarlı girişler yapıldığı, korumalı hesaplarla bağlantılı para akışlarının sağlandığı ve "katmanlama" olarak adlandırılan yöntemle yüksek miktarda paranın farklı hesaplara gönderilip tekrar geri alındığı tespit edildi.

Savcılık, bu hareketliliği "suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma eylemleri" olarak tanımladı. Bu tablo, Kütahyalı’nın organizasyonun finansal döngüsünde stratejik bir konumda bulunduğu iddialarını güçlendirdi.

AHMET HAKAN VE CEM KÜÇÜK ANLATTI

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın bir finansal suç örgütü adına hareket ettiğini savundu.

Kütahyalı’nın suç gelirlerini dolaşıma sokma süreçlerinde aktif olarak kullanıldığını ileri süren Hakan, "Finansal suç örgütünün adamıymış Rasim Ozan Kütahyalı. Örgüt adına para aklıyormuş. Finansal suç örgütü, Rasim denilen bu şahsı suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma süreçlerinde hep tepe tepe kullanmış. Rasim Ozan Kütahyalı da gayet mutlu mesut bir şekilde kendisini tepe tepe kullandırmış" dedi.

Kütahyalı’nın geçmişte benzer durumlardan kurtulduğunu ancak bu kez kaçışının mümkün olmadığını iddia eden Hakan, "Bu adam bu zamana kadar hep bir biçimde yırttı. Ama bu son patlayışında yırtması pek mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Cem Küçük ise katıldığı bir televizyon programında Kütahyalı’nın para ile olan ilişkisine ve hakkındaki iddialara dair değerlendirmelerde bulundu.

Kütahyalı’nın sürekli para konularını gündeme getirdiğini belirten Küçük, geçmişte bir iş insanından kendi ismini kullanarak para talep edildiğini öne sürdü. Küçük, "Gitmiş bir iş adamından para istemiş, benim de adımı vermiş. ‘Cem’e senin hakkında yazdırırım’ gibi ifadeler kullanmış. Ben de onun yüzünden sıkıntı çektim" dedi.

Adli kaynaklarla yaptığı görüşmelere dayandırdığı bilgileri de paylaşan Küçük, "Adli kaynaklara sordum, yasa dışı bahis oynamamış ama parayı akladığını söylediler" diye konuştu.

Küçük, soruşturmanın sonucuna göre Kütahyalı’ya destek verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Rasim’le ilgili mesele netliğe kavuştuğunda bizden kimse onu savunmaz. İlkesel bakış budur" açıklamasında bulundu.