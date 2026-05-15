Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda alınmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı için ek süre

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltı süresi uzatıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Kütahyalı ile birlikte gözaltına alınan isimler pazar gününe kadar emniyette sorgulanacak.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri tarafından Adana merkezli 21 ilde; "yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

14 Mayıs'ta yapılan operasyonda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

İstanbul'da gözaltına alınan Kütahyalı, kara yoluyla Adana'ya getirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltı süresinin uzatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Kütahyalı ile birlikte gözaltına alınan şüphelilerin pazar günü Adana Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor.