Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alınmıştı! Yasa dışı bahiste '100 milyarlık' para trafiği

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon düzenledi.

AKLAMA ZİNCİRİ

Soruşturma kapsamında suç örgütünün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı belirlendi.

'OYUN KODU' DETAYI

Örgüt, yasadışı bahis sitelerine yatırılan parayı doğrudan bahis ödemesi gibi göstermedi. Bunun yerine vatandaşların yaptığı işlemler banka kayıtlarına “e-pin”, “oyun kodu”, “dijital hizmet”, “elektronik ürün bedeli” olarak yansıdı.

AKLANAN PARA DUDAK UÇUKLATTI!

Operasyonda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI DA ARALARINDA

Araştırmaların ardından 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da arasında olduğu 128 şüpheli yakalandı.

Milliyet'teki habere göre, Rasim Ozan Kütahyalı hesaplarında örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildi.

Soruşturma dosyasında holding yöneticisi Ayşe isimli şüphelinin yanı sıra bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de adı geçiyor.

RASİM OZAN'IN ROLÜ NE?

Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre Rasim Ozan Kütahyalı adına kayıtlı hesaplarda örgütün kullandığı değerlendirilen hesaplarda yoğun para trafiği tespit edildi. 2022-2024 arasında örgüt bağlantılı olduğu değerlendirilen hesaplardan Kütahyalı’nın hesaplarına yaklaşık 16 milyon 141 bin 893 TL giriş oldu. Aynı yapı ile bağlantılı hesaplara 1.472.582,12 TL para çıkışı gerçekleştirildi. Bu hareketlerin örgütün korumalı hesap sistemiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Savcılık, bu karşılıklı ve döngüsel para hareketini, hesabın örgütün para dolaşım sisteminde aktif bir geçiş noktası gibi kullanıldığı iddiası üzerinde duruyor. Bunun yanında e-para/ödeme kuruluşları analizinde altı farklı ödeme kuruluşundan 2022-2024 yılları arasında Rasim Ozan Kütahyalı hesaplarına toplam 35.201.344,75 TL para girişi olduğu tespit edildi.

AYŞE İSİMLİ ŞAHSIN ROLÜ NE?

Holding yöneticisi olduğu belirtilen Ayşe isimli şüpheliyle ilgili iddia ise finansal sistem ve şirket yapılanmaları içinde rol aldığı yönünde. Dosyada bankacılar, ödeme kuruluşları çalışanları ve bazı kamu görevlilerinin de yer aldığı, bunların sisteme ödeme altyapısı sağlanması, para transferlerinin sürdürülmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesinde işlev gördüklerinin değerlendirildiği belirtiliyor.