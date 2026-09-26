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Halk TV Türkiye PTT-SEN açıkladı: PTT’de 60’tan fazla işçi kısa mesajla işten çıkarıldı

PTT-SEN açıkladı: PTT’de 60’tan fazla işçi kısa mesajla işten çıkarıldı

PTT-SEN, farklı illerdeki PTT merkezlerinde taşeron olarak çalışan 60’tan fazla işçinin kısa mesajla işten çıkarıldığını açıkladı. Sendika, bazı işçilere “performans düşüklüğü” gerekçesi gösterildiğini, temsilcilerin de işten çıkarıldığını öne sürdü.

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PTT-SEN açıkladı: PTT’de 60’tan fazla işçi kısa mesajla işten çıkarıldı

PTT-SEN, PTT’nin farklı illerdeki merkezlerinde taşeron olarak çalışan 60’tan fazla işçinin dün kısa mesajla işten çıkarıldığını açıkladı. Sendika, işten çıkarılanlar arasında sendika temsilcilerinin de bulunduğunu belirterek işçilerin yeniden işe alınmasını istedi.

PTT merkezlerinde çalışan taşeron işçilerin işten çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yapan PTT-SEN, 60’tan fazla işçiye herhangi bir gerekçe gösterilmeden kısa mesaj gönderildiğini öne sürdü.

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“GENEL MÜDÜRLÜK TALİMATI” İDDİASI

Sendikanın açıklamasına göre bazı işçiler, işten çıkarılma nedenini sorduklarında kendilerine “Genel müdürlükten gelen talimat doğrultusunda artık sizinle çalışamayacağız” yanıtı verildi. Açıklamada, bazı işçilere ise çalıştıkları birimlerde performans değerlendirmesi yapılmamasına rağmen “performans düşüklüğü” gerekçesinin gösterildiği iddia edildi.

“İŞTEN ATILAN TÜM İŞÇİLER İŞE GERİ ALINMALIDIR”

İşten çıkarılan işçilerin önemli bir bölümünün 10 yılı aşkın süredir PTT merkezlerinde çalıştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Buna rağmen emekleri yok sayılarak Kod 49 ile işten çıkarılarak işçilerin kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği başta olmak üzere temel hakları gasp edilmek isteniyor. ‘Performans’ ya da ‘genel müdürlük talimatı’ şeklinde ileri sürülen hiçbir gerekçeyi kabul etmiyoruz. PTT yönetimi, bu haksız ve hukuksuz uygulamalarına derhal son vermeli, işten atılan tüm işçiler ise işe geri alınmalıdır.”

SENDİKA TEMSİLCİLERİ DE İŞTEN ÇIKARILDI

Açıklamada, işten çıkarılanlar arasında sendika temsilcilerinin de bulunduğu belirtildi. PTT-SEN, toplu işten çıkarmaların sendikal haklara yönelik bir müdahale olduğunu savunarak PTT işçilerine örgütlenme çağrısında bulundu. (ANKA)

PTT-SEN açıkladı: PTT’de 60’tan fazla işçi kısa mesajla işten çıkarıldı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
PTT İşten Çıkarma İşçi
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